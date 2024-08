Non ha avuto scampo Schianto choc morta la moglie 57enne del politico | l’impatto è stato devastante

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un terribile incidente all’alba di oggi, giovedì primo agosto, è cola vita ad una donna di 56 anni. La vittima si chiamava Maria Cristiana Mulè, era ladi Marco Marocco, esponente del Movimento 5 Stelle, ex consigliere comunale di Chivasso ed ex vicesindaco della Città metropolitana. Ancora da capire la dinamica dell’accaduto. A quanto si apprende losi è verificato intorno alle 5.45 a Torrazza Piemonte lungo la strada provinciale all’angolo con via Caduti della Libertà. >> “Costretta a lasciare”. Amici, la verità della storica insegnante arriva dopo un silenzio lunghissimo: “Non hoscelta” Mulè viaggiava a bordo di uno scooter elettrico che è andato a scontrarsi frontalmente con una Ducati Monster. Moto guidata da un 24enne che procedeva nel senso contrario. Maria Cristina Mulè 56 anni èsul colpo.