Moglie e marito americani morti misteriosamente nella stanza di un resort I figli disperati | Non facevano uso di droga Non sapremo mai cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mistero ma anche disperazione massima. Quella che doveva essere una seconda luna di miele per Lindsay e Nick Jordan erano partiti da Reno, in Nevada, per Cabo San Lucas si è trasformata in una vacanza mortale, nel vero senso della parola. La coppia aveva deciso di concedersi qualche giorno per festeggiare i 46 anni di Lindsay. Poi però entrambi sono stati ritrovatilorodelmessicano. I due lasciano tre. Il decesso è avvenuto il 16 luglio scorso ma è stato reso noto solo ora dal Reno Gazette Journal. Ilo 21enne Deven ha dichiarato: “Mio padre non faceva abuso di alcol ed è improbabile che si tratti di un caso di overdose di, come ha ipotizzato la polizia locale. So che nonmai cosa è. Erano così felici di andare in questo viaggio. È tutto ciò di cui mia madre parlava”.