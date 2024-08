Mbda punta sulla difesa aerea a corto raggio Ecco il nuovo Manpads

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 agosto 2024)ha presentato al Farnborough International Airshow da poco concluso ilVshorad, un sistema dia cortissimospalleggiabile, sviluppato per le esigenze dell’Esercito Italiano e che sarà anche esportato in futuro. Il missile Shorad si caratterizza come un intercettore supersonico, fire and forget, all-day, dotato di un seeker con capacità di elaborazione delle immagini e in grado di contrastare caccia, elicotteri e droni di piccole dimensioni. Per rispondere a quanto richiesto dall’Esercito, lo Shorad è stato sviluppato per essere sia spalleggiabile che installato sui veicoli in dotazione alla Forza Armata, come il Vtlm2 4×4 (la versione aggiornata e migliorata del Lince) ed il Vbm 8×8 Freccia. Inoltre, lo Shorad potrebbe equipaggiare anche i veicoli dotati di torrette automatizzate, che entreranno in futuro nelle dotazioni dell’Esercito.