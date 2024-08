Matteo da chef a conducente di autobus | Nel ristorante stavo soffocando ora ogni giorno è un’avventura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Milano – Faceva loma la sua vita non era propriamente tutta lustrini e pailettes, come si vede in certe arcinote trasmissioni televisive. “Tornavo a casa stanco morto, demoralizzato e molto stressato”, diceAsti, 32 anni, che oggi ha voltato pagina e ha trovato il suo equilibro, anche in termine di migliore conciliazione tra attività lavorativa e affetti. Non se ne sta più rinchiuso fra le quattro pareti della cucina a spadellare “duro”, ma lavora dietro al volante del suodove- assicura - “è come se vivessediversa”.Asti, milanese ma da qualche anno trasferitosi con la famiglia nell’hinterland, a Pregnana Milanese, è uno dei nuovi 400 conducenti assunti da Atm. L’azienda di trasporto pubblico dallo scorso autunno ha lanciato un’azione straordinaria di recruitment ricevendo circa 3.