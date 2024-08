L’incidente poi la rinascita Eleonora Mele nel ciclismo | In gara alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dalin moto alla corsa per vincere ledel. La storia della 44enne, tesserata con il sodalizio corsichese Team De Rosa Santini, è un racconto die di lotta. "Nel 2014 sono rimasta coinvolta in un incidente in moto - ricorda -, investita da un’auto. La caviglia e la gamba erano messe male, ci sono stati giorni in cui ho pensato che non sarei mai tornata a camminare. La riabilitazione è stata lunga e faticosa e mi è comunque rimasto un importante deficit motorio. Nel mio percorso riabilitativo ho usato la bicicletta e mi sono appassionata a questo sport". Al mondo del parasi è avvicinata grazie all’incoraggiamento del compagno Alessandro.