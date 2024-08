La nota dolente Ma la 13 è nel caos cantiere fermo | niente attracchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lavori bloccati, attività ferma da mesi alla banchina 13: salta la stagione estiva degli. Difficoltà organizzative a causa di una carenza di banchine dove ormeggiare i traghetti nel periodo più delicato dell’anno. Con l’arrivo schedulato anche delle crociere la situazione diventa caotica. Domani l’approdo della Msc dovrebbe essere posticipato di almeno un’ora proprio a causa del sovraffollamento di navi nei tre fine settimana da ‘bollino rosso’ per lo scalo dorico. La banchina 15, usata proprio per le crociere, sarà occupata da altre imbarcazioni e non essendoci alternative nel gioco del tetris per mettere d’accordo gli orari di arrivo e partenza la conseguenza sarà il disservizio per la Msc. Tagli di nastri, sopralluoghi, ma al porto la quotidianità parla di disagi legati alla mancata funzionalità infrastrutturale.