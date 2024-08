Il Mossad e gli omicidi mirati una storia che si ripete | intervista a Maurizio Piccirilli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un attacco aereo mirato compiuto dalle forze armate israeliane (in accordo col, l’agenzia di intelligence e servizio segreto dello Stato d’Israele) ha colpito nei giorni scorsi Teheran, uccidendo Ismail Haniyeh, capo del Politburo di Hamas, l’organo decisionale più importante dell’organizzazione (leggi qui). L’attacco è stato eseguito con un missile guidato che ha colpito il luogo in cui Haniyeh risiedeva nella capitale iraniana, poco dopo la sua partecipazione all’insediamento del nuovo presidente iraniano. Hamas ha confermato la notizia con un comunicato, dichiarando: “Il fratello, leader, mujahid Ismail Haniyeh, capo del movimento, è morto in un attacco sionista al suo quartier generale a Teheran”. L’uccisione di Haniyeh rappresenta un colpo significativo per il gruppo radicale palestinese, che lo considerava una delle figure più importanti all’interno del movimento.