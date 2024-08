Il messaggio di Ave Cardinali | Grazie a chi ha ritrovato le ceneri di mio figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Pesaro, 1 agosto 2024 – “alla signora Monica e al marito che si sono attivati, insieme all’Arma dei carabinieri, affinché io potessi riavere ledi mioPatrizio.al Carlino. Siete stati tutti molto gentili nell’ascoltare la mia preghiera”. Piena di commozione, Ave– la mamma derubata dell’urna funeraria del, trafugata dal suo appartamento di via Giusti e ritrovata da due passanti, in via Picciola – vuole esprimere la propria gratitudine all’indomani dell’insperato ritrovamento. Probabilmente i ladri si sono accorti, in un secondo momento, che quanto sottratto non era una scatola di gioielli, ma una urna funeraria e hanno maturato il ripensamento. “Riconosco ai ladri l’umanità di avermela ridata –, osserva