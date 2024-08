Governo | Meloni ' determinati ad andare avanti e portare a termine riforme'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - L'impegno per i prossimi tre anni? ", punto per punto, il programma elettorale con cui ci siamo presentati alle elezioni e sul quale gli italiani ci hanno accordato la loro fiducia. Siamoad, etutte quellee quei provvedimenti che reputiamo utili per la nostra nazione". Così la premier Giorgiain un'intervista a 'Tempi' di cui il Foglio pubblica alcune anticipazioni. La presidente del Consiglio si sofferma in particolare su una di queste, il premierato: "Una riforma che assicuri governi eletti dal popolo, stabili, con un orizzonte di legislatura, è la più potente misura economica e di giustizia sociale che noi possiamo regalare all'Italia. Questo è il nostro obiettivo".