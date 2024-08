Ex Ilva di Taranto chi potrebbe acquistarla | per il ministro Urso già sei interessati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’exè stata ufficialmente messa in vendita. Con la pubblicazione del bando per l’acquisizione di Acciaierie d’Italia, ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, si muove per garantire il rilancio e la sostenibilità di uno dei pilastri dell’industria siderurgica nazionale. Le aziende interessate all’acquisizione dovranno formalizzare le manifestazioni di interesse entro il 20 settembre, mentre le offerte vincolanti dovranno essere presentate entro la fine di novembre. L’obiettivo è chiudere l’operazione tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2025. Tempistiche e requisiti per le manifestazioni di interesse Le aziende interessate all’acquisizione di Acciaierie d’Italia dovranno presentare la documentazione necessaria entro il 20 settembre 2024.