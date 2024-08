Deadpool & Wolverine | parla l' attore del cameo più sconvolgente del film | Un sogno che si avvera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tra i tanti camei visti nell'ultimodei Marvel Studios, uno su tutti ha fatto letteralmente schizzare dalla poltrona i fan Già prima ancora dell'uscita nelle sale di, era chiaro che ilavrebbe contenuto tutta una serie dipiù o meno celebri, ma ora che la pellicola è uscita, la maggior parte dei fan è rimasta sorpresa della loro quantità, ma uno più di tutti è prevalso nel cuore degli spettatori. Ovviamente la maggior parte di questi sono già trapelati in rete, ma per non rovinare la sorpresa a quegli spettatori che ancora non hanno avuto modo di recarsi al cinema per visionare l'ultimodei Marvel Studios, vi avvisiamo fin da ora che proseguendo nella