Cristian e Gabriele 15 e 18 anni le vittime dell’incidente di questa notte a Latina

(Di giovedì 1 agosto 2024) Due giovani hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo mezzasu strada Acque Alte, nei pressi di Borgo Podgora,. Lesono Christian Granella, 15, eParcesepe, 18, studente dell’Itis Marconi di. I due ragazzi si trovavano a bordo di una Toyota Ch R insieme ad altri tre amici. La DinamicaLa vettura, per cause ancora in fase di ricostruzione, ha urtato una minicar condotta da un 16enne, che è rimasto illeso, prima di finire contro un albero e capovolgersi più volte. L’incidente ha coinvolto altre due auto. La Toyota stava viaggiando daverso Cisterna. Feriti e Intervento delle Autorità I tre amici che si trovavano sulla Toyota insieme a Christian esono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti.