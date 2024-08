Contrada Pila cala la cinquina Il trofeo ’Gallo d’Oro’ è suo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) E con questo fanno cinque. Sostenuta dal popolo biancoceleste, lavince la14esima edizione del‘Galloraggiungendo il primo posto in solitaria nel palmares della sfida tra i tamburini delle dieci contrade fermane che, ormai tradizionalmente in piazza del Popolo, apre la serie dei giochi medioevali legati alla Cavalcata dell’Assunta. Grande gioia e soddisfazione per il neo priore Pierpaolo Paoloni che al momento della proclamazione è letteralmente saltato dalla postazione per correre ad abbracciare i suoi ragazzi. L’ambito premio ovvero il gallo realizzato tradizionalmente da Ilario del Moro in omaggio al segnavento posto in cima alla cattedrale, è stato consegnato dal vicesindaco Mauro Torresi al Priore che, alla sua prima uscita ufficiale nei giochi, ha centrato la vittoria: "Ringrazio il gruppo dei musici coordinati dal responsabile Andrea Moriconi.