Cermenate in lutto il piccolo di 4 anni e la piscina | un tuffo e poi il dramma 4 giorni di agonia

"4di" Quando la gioia si trasforma in tragedia: la comunità dipiange la perdita di un bambino ine si interroga sulla sicurezza dei più piccoli nell'acqua. Una quieta mattina si è trasformata in un incubo per una famiglia di, quando il loro bambino di soltanto 4ha avuto un tragico incidente in. Un episodio che ha lasciato senza parole non solo chi conosceva il, ma anche l'intera comunità e ha fatto riemergere il dibattito sulla sicurezza nelle piscine e nelle zone d'acqua pubbliche. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il veloce trasporto al nosocomio di Bergamo, il coraggio del bambino non è bastato a salvarlo, e il dolore dei suoi familiari ha toccato tutti coloro che hanno seguito la vicenda.