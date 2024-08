CdS – Dovbyk a Roma diretta | segui la giornata LIVE

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 1 agosto 2024) 2024-08-01 11:10:30 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Lasi prepara ad accogliere Artem. Grande attesa per l’arrivo in Italia del centravanti ucraino, futuro numero 9 della squadra allenata da De Rossi dopo l’accordo raggiunto col Girona.gli aggiornamenti in tempo reale sul Corriere dello Sport. 11:35tra i tifosi dellaCosì come era successo un anno fa per Lukaku, anchesfilerà di fronte agli occhi dei tifosi dellaradunati davanti alle recinzioni di Ciampino. 11:30 Tifosi a Ciampino nonostante il caldo Decine di tifosi dellasi sono radunati di fronte all’aeroporto di Ciampino per aspettare, nonostante le temperature di fuoco che attanagliano la Capitale da settimane. Presenti sul luogo tre camionette della polizia e un’ambulanza.