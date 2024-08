Cardi B divorzia di nuovo da Offset | Vuole la custodia dei figli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024)B ha chiesto diil divorzio dal marito. A rivelarlo in esclusiva è stato il portale PageSix, con qualche dettaglio in merito a una vicenda che stavolta sembra essere giunta a un punto di non ritorno. La storia tra i due rapper aveva già vissuto un momento di profonda crisi e non hanno smesso di rincorrersi le voci sui presunti ripetuti tradimenti di lui, che ancora una volta ha prontamente smentito. Nessun terzo incomodo, a quanto pare, solo un graduale allontanamento che li ha portati a prendere questa decisione.B ha chiesto diil divorzio dal marito TraB eè finita e stavolta sembra in modo definitivo. Chi segue la celebre rapper conosce la sua love story con il collega, coronata dalle nozze nel 2017 e che sembrava giunta a un punto di non ritorno già nel 2020, quando aveva chiesto per la prima volta il divorzio.