Calciomercato Messina tre nuovi innesti per mister Modica | i dettagli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilcontinua a muoversi sul mercato. Il club, tramite i suoi canali social, comunica treche vanno ad infoltire la rosa di. Si legano alla società un centrocampista, Vincenzo Garofalo, un difensore, Antonio Marino, ed un attaccante, Luca Petrungaro. I comunicati del club “L’Acrcomunica l’ingaggio del centrocampista Vincenzo Garofalo. Il classe 99? ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025.” “L’Acrcomunica l’ingaggio del difensore Antonio Marino. L’esperto classe 88? che vanta ben 113 presenze in Serie B e oltre 180 in Serie C, ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025.” “L’Acrcomunica l’ingaggio dell’attaccante Luca Petrungaro.