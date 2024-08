Barbara d' Urso svelati retroscena privati | parla il figlio Emanuele Berardi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 1 agosto 2024)d'ha due figli,e Gianmarco, avuti dal suo precedente matrimonio con il produttore cinematografico Mauro. L'ex conduttrice Mediaset è sempre stata estremamente reticente in merito alla sua vita privata, sta di fatto che ha sempre voluto evitare anche solo di menzionare i suoi figli nel suo lavoro. Stessa cosa vale anche per i due ragazzi, i quali non si sono mai voluti «servire» della notorietà della loro madre per farsi strada nella vita. Entrambi, però, si sono realizzati professionalmente e privatamente.è un fotografo, mentre Gianmarco un chirurgo. Di recente, però, il primo si è voluto cimentare nel mondo del cinema con la realizzazione del film Shukran, opera prima di Pietro Malagori, tratta dal romanzo di Giovanni Terzi.