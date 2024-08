AEW | Darby Allin vs Adam Page per la prima volta in assoluto il cowboy perde la testa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 agosto 2024) La scorsa settimana, a Blood & Guts,non solo ha vinto il match assieme al resto del Team AEW, ma si è anche assicurato un match titolato per la cintura TNT, ad All In London contro Jack Perry. Discorso diverso per, entrato nella gabbia col solo obiettivo di poter tornare ad affrontare Swerve Strickland, ma alla fine rimasto con nulla in mano nonostante il forte impatto al suo ingresso nel match. Questa notte i due si sono ritrovati sul ring, ma per lain un incontro singolo nonostante siano in AEW sin dal primo giorno della federazione. Continua il periodo no È stato un match senza esclusione di colpi, con i due partiti subito a marce alte con l’azione spostata fuori ring sino allo stage dovesi è presto esibito nel suo Coffin Drop.