Accadde oggi 1 agosto | Sergio Campana ed altre ricorrenze 

(Di giovedì 1 agosto 2024) 1°edricorrenze Correva l’anno1968, quando il Manchester United diventava la prima squadra inglese a vincere la Coppa Campioni. Il 3 luglio, qualche settimana più tardi l’alloro europeo degli azzurri, a Milano venne fondata l’Associazione Italiana Calciatori. Primo presidente fu un ex giocatore. E avvocato. Un laureato quindi. Una cosa insolita. Indossò per varie stagioni la maglia del Vicenza e due quella del Bologna. Proprio di fronte ai felsinei, con la casacca biancorossa, disputò l’ultima partita in Serie A. Quell’uomo nasce il 1°del 1934 e si chiama. Quel giorno coincise con il trentesimo compleanno di Enzio Enrique Serafini, quattro stagioni nella Lazio. L’Assocalciatori e lo sciopero del marzo 1996: i portavoce della contestazione furono Beppe Bergomi e Vialli.