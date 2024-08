9-1-1 | Lone Star 5 Il sostituto di Sierra McClain è al lavoro nel trailer ufficiale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024) 9-1-1:5, Ildiè alnelL’eroica squadra 126 di 9-1-1:farà il suo atteso ritorno in autunno con 9-1-1:5, la quinta e forse ultima stagione dello show. E con questa nuova stagione arriva anche ildell’amata centralinista Grace, interpretata da, che ha lasciato lo show a giugno. In una nuova anteprima condivisa su X (ex Twitter), il figlio di Judd (Jim Parrack), Wyatt (Jackson Pace), lavora come nuovo dispatcher, un percorso di carriera molto diverso dalle sue iniziali aspirazioni antincendio. Creata per la Fox da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, 9-1-1:è uno spin-off della serie drammatica procedurale 9-1-1 e ha debuttato il 19 gennaio 2020.