Villa Sottocasa paga Berlusconi Anche la facciata finisce sotto i ferri

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il centro storico. Nuovo make-up per laprincipale diSilvio, e pure via Mazzini si rifà il look. Dopo aver sponsorizzato il recupero del retro che dà sul parco, gli eredi dell’ex presidente del Consiglio, proprietario della parte privata del palazzo settecentesco affacciato su via Vittorio Emanuele, mantengono la promessa di papà e finanzianoil restyling della prospettiva più in vista. Altri 404mila euro dopo i quasi 700mila che il fondatore di Forza Italia aveva messo a disposizione per la prima trdel restauro. L’Amministrazione ha appena approvato il progetto esecutivo che spiana la strada ai lavori, compreso il rifacimento delle persiane. Concluso invece il primo pezzo delle opere, che ha lasciato di stucco per la bellezzagli addetti ai lavori.