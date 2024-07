Turismo contro l' overtourism il ministro Sangiuliano punta sui musei periferici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’amministrazione comunale di Firenze torna a dotarsi di un vincolo per le locazioni turistiche brevi, vietandone di nuove in area Unesco, ma chiede aiuto anche al governo per far fronte al dilemma dell’. Interpellato sulla questione, a margine della inaugurazione di nuovi spazi alle gallerie degli Uffizi, ildella Cultura, Gennaro, all’indomani del voto a palazzo Vecchio che ha portato all’adozione della delibera sugli affitti brevi collegata alla variante del piano operativo, mostra attenzione: “È un grande tema perché poi si incrocia con la libertà di stabilimento e di movimento delle persone che è garantita da tanti ordinamenti giuridici di vario livello- premette- non si può dire a una persona che non può recarsi in un posto. Il tema c’è, è un tema importante”.