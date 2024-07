Tiro con l’arco primo e secondo turno oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024)tv ee tutte le informazioni per seguiremaschile e femminile diconalledi. Dopo l’amara prova a squadre, gli italiani tornare ad essere protagonisti e lo fanno a livello individuale, inseguendo la tanto sognata medaglia. Impegnata Chiara Rebagliati nel femminile, mentre nel maschile Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. La strada verso il podio è lunga, ma fondamentale sarà iniziare bene per poterci credere. SEGUI LATESTUALE IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO CALENDARIO E ORARI IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TV E– Gli italiani saranno impegnati a partire dalle ore 13:30 di, mercoledì 31 luglio.