Sun-Fai nasce la prima Comunità energetica in forma cooperativa di Bergamo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un modello partecipativo e solidale, per la difesa dell’ambiente e contro l’oscillazione dei costi delle materie prime, a tutela dei consumatori: è nata a Dalmine Sun-Fai, laindi. Un progetto nato dal territorio per il territorio, come raccontano i fondatori, che ha trovato in Csa Coesi e Confcooperativei partner necessari per la costituzione, in linea con le norme che disciplinano le Cer. Contro la crisi, in favore dell’ambiente “Il progetto – spiega Francesco Crivena, presidente di Sun-Fai – ha iniziato a prenderea inizio 2022 a Sforzatica di Dalmine, da un gruppo eterogeneo di persone, per età e interessi, per esperienze professionali e personali, con il desiderio comune di proporre una soluzione contro la crisie l’impatto nefasto sull’ambiente.