SKY – Neres o Berardi per la fascia destra? Si ragiona sull’ingaggio Gilmour e Brescianini arrivano in un caso

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il Napoli di Conte riflette su come rinforzare la rosa con strategie che spaziano tra ingaggi di alto profilo e opzioni più contenute. Le recenti dichiarazioni di Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, offrono uno sguardo approfondito sulle strategie di acquisto del Napoli, che si prepara a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione sotto la guida di Antonio Conte. Le sue osservazioni, rilasciate durante la trasmissione Marte Sport Live su Radio Marte, illuminano i piani futuri della società partenopea. I Dubbi sullaMarchetti ha sottolineato la questione cruciale riguardante la. “La posizione di Di Lorenzo come braccetto dipotrebbe suggerire nuovi innesti per rinforzare la,” ha detto il giornalista. “Sarà interessante vedere come Conte utilizzerà il capitano.