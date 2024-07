Serie D Ancona | dopo Alluci e Boccardi in arrivo Sera Codromaz Ndoye e Bellucci

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

31 luglio 2024 – L'ora fa mercato sul serio.aver blindato gli ex Ravenna la mezzala Matteo, Filippoper la difesa e il mediano Aziz Sare, eccoe due pedine in difesa: il classe 1995 Robertoex capitano del Roma City con tante presenze inC naturate alle spalle e l'ex Brindisi Niccolò('01). Ierisarebbe giunto l'accordo anche con il giovane attaccante, classe 2004, Moussa Seck. Uno dei profili su cui potrebbe puntare mister Gadda per affidare le azioni più decisive, potendo sfruttare la sua duttilità.