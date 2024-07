Reddito di cittadinanza le stime dei rimborsi agli stranieri | 850 milioni o 3 miliardi?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ildiè stato dichiarato discriminatorio dalla Corte di Giustizia europea a causa dell’eccessivo periodo di residenza in Italia che richiedeva. Questa circostanza potrebbe avviare una serie di ricorsi da parte di famiglie straniere che avrebbero potuto ottenere il sussidio prima che fosse annullato dal Governo Meloni. Non è chiaro però quali potrebbero essere le spese derivate da questa modifica alla legge. L’Inps, che erogava il sussidio, parla di 850di euro. Altreinvece arrivano fino a 3di euro, cifra che potrebbe addirittura mettere il governo in difficoltà con la prossima manovra finanziaria.