PS Plus | i primi giochi gratis di agosto 2024

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un trittico d’apertura per appianare la calura: cosmo, paura e metroidvania convivono neidiper PSA ridosso dell’inizio del mese di, gli iscritti a PSsanno già quali saranno igentilmente offerti da mamma Sony. Si parte forte con LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che fa a neofiti e fan di lunga data la gentilezza di condensare l’immaginario di George Lucas in una pratica, nonché coesa, esperienza riassuntiva. In soldoni, quando lo abbiamo recensito non abbiamo mancato di dispensare il dovuto entusiasmo: potete consultare il risultato della nostra disamina seguendo questo link. A seguire, abbiamo Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Come lascia intuire il titolo, qui saremo noi a muoverci in giro per la struttura, anche se gli animatronici saranno comunque in agguato.