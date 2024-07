Pierpaolo Pretelli festa con sorpresa | i successi nascosti dietro i suoi compleanni!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 31 luglio 2024)con: i! Avete già spuntato sul calendario il 31 luglio? No? Eppure perè una data da ricordare! Scopriamo insieme come l'ex velino ha festeggiato il suo 34° compleanno e quali sorprese lo attendono nella vita privata e in quella professionale.ha tagliato il traguardo dei 34 anni, e lo ha fatto in grande stile, circondato dall'amore e dalla compagnia di Giulia Salemi. In una serata milanese elegante e piena di allegria, hanno aspettato assieme la mezzanotte, circondati da amici e suoni incalzanti. E le storie su Instagram non hanno mancato di catturare quei momenti, rivelando una torta scintillante e l'accompagnamento musicale di "MALAVITA" dei ComaCose.