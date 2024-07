Ostia la Lega | Sgomberare subito l’ex colonia Vittorio Emanuele

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – “Non permetteremo che l’invasione barbarica e lo scempio del territorio targato Pd nel tentativo di rendere comune il desolante quadro fatto di sporcizia, delinquenza, degrado e insicurezza che consuma di giorno in giorno la libertà e i diritti dei romani, colpisca anche la exmarina, sul lungomare di. Auspichiamo che il previsto sgombero avvenga quanto prima, e chiediamo che l’intero complesso sia restituito ai cittadini con un recupero destinato a promuovere il rilancio economico e turistico del territorio”. Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo dellain Campidoglio e nel X Municipio Fabrizio Santori e Monica Picca, il consigliere capitolino Maurizio Politi e il coordinatore organizzativo del territorio lidense Marco Mambor, a proposito del, in attesa di ristrutturazione.