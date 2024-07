Osn Fincantieri-Leonardo contratto con Marina Fremm Evo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Orizzonte Sistemi Navali (Osn), joint venture partecipata dacon quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha firmato con Occar (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) undel valore di circa 1,5 miliardi di euro per la costruzione di due nuove Fregatein versione "Evolution", denominate "Evo". La commessa rientra nell'ambito del programma pluriennale "" di rinnovamento della flotta dellaMilitare attraverso la realizzazione di fregate di nuova generazione. Le due nuove unità saranno all'avanguardia nel contesto navale militare per tecnologia e prestazioni, saranno ad esempio dotate di sistemi all'avanguardia e moderne capacità anti-drone e in grado di gestire operativamente sistemi unmanned sopra la superficie, navali e sotto la superficie.