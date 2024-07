Online rischi raddoppiati All’estero difesa difficile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Vacanze rovinate? Non è solo una questione di truffe, facilitate certamente dal fai da te. A volte capita che i ‘pericoli’ si annidino anche in operatori noti, e ben sponsorizzati sui media tradizionali, che però non hanno al sede in Italia. "E allora, se succede qualcosa, ad esempio se la compagnia chiede una penalità del 70% anziché del 10% come avviene normalmente in Italia, non puoi neanche fare causa, perché sarebbe una causa, che significa che l’interessato deve prendere un domicilio nel Paese in cui la compagnia ha sede e procedere lì. Abbiamo clienti a cui è accaduto, che si sono rivolti a noi dopo, ma fare causaè complicatissimo e oneroso". A spiegarlo, è Eliseo Capretti, proprietario di Ocean Viaggi, storica agenzia turistica riferimento sul Lago di Garda associata a Confesercenti della Lombardia Orientale.