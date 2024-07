Nuotatore olandese diventa virale per il costume da bagno succinto alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Cosa sarebbero lesenza qualche buon vecchio contenuto degno di meme? Ecco Arno Kamminga dei Paesi Bassi, che ha gareggiato nei 100 m rana maschili durante il primo giorno di nuoto. Conquistando poi i social media con il suodaa pantaloncino di grande effetto. Anche se si è classificato secondo, Kamminga ha conquistato l’attenzione di Internet con la sua scelta unica dida. In gara ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 presso la Paris La Defense Arena sabato (27 luglio) a Nanterre, in Francia, l’atleta 28enne ha sfoggiato un paio di pantaloncini aderenti e appariscenti. In una decisione che è sembrata orchestrata da un team di pubbliche relazioni, i Paesi Bassi hanno optato per un arancione color carne sulle cosce del. Così creando un’illusione ottica che ha fatto apparire Arno quasi nudo, secondo News.com.au.