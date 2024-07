Notte di fuoco fiamme anche a Cetara e Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È stato un inferno ma per fortuna i vigili delsono riusciti a domarlo”. Con queste parole il sindaco di, Roberto Fortunato della Monica, ha commentato leche hanno invaso e distrutto la collina di capo Fuenti situata nel suo territorio comunale. Un alto fronte diche ha interessato questo tratto della costiera amalfitana e reso necessario per tutta lal’intervento dei vigili del. Come confermato dal primo cittadino dinonostante le difficoltà e nonostante i tantissimi interventi in corso in numerose parti della provincia, in primis il vasto fronte a Persano mala collina del Masso della signora a, sono riusciti a garantire presenza e un massiccio intervento ariuscendo a domare le. L'articolodiproviene da Anteprima24.it.