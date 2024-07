Mondragone Il Cimitero del Gattopardo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 31 luglio 2024). Come promesso, oggi vi riportiamo una simpatica storiella: “C’era una volta un Paese che s’era scordato di avere uncomunale. Quelli che lavoravano nel, al soldo del Comune, erano invecchiati ed erano stati pensionati, ma nessuno si era preoccupato di sostituirli, né tantomeno di seguire la legge e di affidare i servizi cimiteriali a qualche impresa, attraverso una pubblica gara. Per fortuna già da un po’ bazzicavano spontaneamente in quelalcuni lavoratori, che si davano un gran da fare – abusivamente, ma sempre bonariamente – mettendosi a disposizione dei lutti e delle perdite, che purtroppo si verificavano anche in quel Paese.