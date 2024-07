Mistero in Messico coppia trovata morta nella stanza di un resort I figli | Non sapremo mai perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Una vacanza che doveva essere rilassante si è trasformata in una tragedia per unadi cittadini americani, trovati senza vitalorodi unin. Lindsay e Nick Jordan, provenienti da Reno, Nevada, erano giunti a Cabo San Lucas per festeggiare il compleanno di Lindsay e incontrare amici. Leggi anche: “Sei solo ipocondriaca” ma a 24 anni Emma riceve la peggiore delle notizie L’incidente è avvenuto il 14 luglio, ma la notizia delle loro morti è emersa solo ora. I due, genitori di tre, di cui il più giovane ha appena 12 anni, sono stati trovati privi di vita dopo che gli amici, preoccupati per la loro assenza all’appuntamento del mattino, hanno lanciato l’allerta. Ilo 21enne dellaha escluso l’ipotesi di un abuso di alcol da parte del padre e ha messo in dubbio che si tratti di un’overdose di droga, come suggerito dalle autorità locali.