Milan per Strahinja Pavlovic è ancora tutto un sogno Le parole

Un. È la parola che si sente più spesso quando un giocatore arrivano ao. Nellao rossonera. Ed è così anche per. Unvero perché San Siro l'ha vissuto da avversario. Da avversario anche dell'Inter. Un'atmesfera che lo ha stregato. Una di quelle che potrà rivivere presto, con la maglia numero 31 rossonera indosso. Queste le sue prime dichiarazioni del difensore rilasciate ai canali ufficiali del club di via Aldo Rossi: Sono felice ed orgoglioso di essere qui, è un'emozione incredibile. È unche diventa realtà. Mi ricordo quando due anni fa ho giocato a San Siro, l'atmosfera era incredibile. Non vedo l'ora di giocare qua, ma questa volta con i tifosi che fanno il tifo per me Ora San Siro è casa sua.