Medicina Bernini firma il decreto con il numero definitivo dei posti | Aumentate le immatricolazioni ora puntiamo a superare i test di ingresso

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Taglio dei fondi, pochi medici, accesso a: sono solo alcune delle urgenze che riguardano la formazione medica in Italia. La ministra dell’Università, Anna Maria, oggi – 31 luglio – hato i due decreti che stabiliscono idefinitivi per l’accesso ai corsi di, dai quali emerge un significativo aumento deldiper l’anno accademico 2024/25. Con quasi 21 mila (20.867) nuovi iscritti previsti, si registrerà quindi un incremento di oltre 1.200 studenti rispetto all’anno accademico precedente. Per quanto riguarda i corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, le nuovesaranno 1.535, mentre Veterinaria avrà quasi 1.272disponibili. La ministra ha sottolineato che l’aumento delleè parte di un progetto più ampio volto a migliorare l’accesso e la formazione in ambito medico.