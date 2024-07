Mazda CX-80 anteprima nazionale a Roma L’ad Pietrantonio | La nostra sfida premium

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il viaggio diverso il pianetaè iniziato più di un decennio fa. Ma sbarcarci e poi trovare spazi e affermazione, è impresa davvero complessa. Un po’ perché la velocità con la quale il Costruttore giapponese porta sul mercato i suoi nuovi modelli non è esattamente supersonica. E poi perché i “guardiani” del suddetto pianeta sono di altissimo livello industriale e qualitativo. Difficilmente fanno entrare altri concorrenti Ma a Hiroshima e dintorni non c’è gente abituata a mollare e così, dopo il CX-60, ecco il CX-80, che negli States ha già le versioni estese, cioè la CX-70 e la CX-90. CX-80 è stata presentata in-prima del lancio ufficiale ad ottobre – nell’ambito di un tour estivo nei saloni ufficiali della rete dei concessionari italiani di. Dal 29 luglio aal 30 agosto a Treviso per un totale di 10 tappe.