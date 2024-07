Mafia e appalti | Pignatone indagato dalla procura di Caltanissetta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Anche l'extore aggiunto di Palermo Giusepperisulta tra gli indagati nell'ambito del dossier ""., che oggi presiede il tribunale della Città del Vaticano ed è statotore anche a Reggio Calabria e a Roma, èdai pm nisseni per favoreggiamento alla. Stamane si è recato al palazzo di giustizia diper essere interrogato. Nello stesso fascicolo anche i nomi dell'ex magistrato antiGioacchino Natoli e del generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti. Avrebbero insabbiato un'indagine provenientedi Massa Carrara, l'inchiesta "", che sarebbe una delle cause della strage di via D'Amelio e per la quale l'ex pm Natoli chiese l'archiviazione nel giugno del 1992.