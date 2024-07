LIVE – Napoli-Brest 1-0 amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tutto pronto per la quartadel precampionato del, che dovrà vedersela contro ilalle 20:00 di oggi, mercoledì 31 luglio, nella cornice dello stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Di fronte c’è una squadra dillo, che nello scorso campionato di Ligue 1 è riuscita a classificarsi in terza posizione, alle spalle solamente del Paris Saint Germain e del Monaco. Si tratta del secondo impegno internazionale, dopo quello contro l’Egnatia che ha visto Kvaratskhelia (per lui un gol contro i campioni d’Albania) e compagni segnare quattro reti e chiudere con la porta inviolata. L’allenatore partenopeo adesso vuole vedere altre buone indicazioni sui meccanismi del gioco e della brillantezza fisica. Quello della condizione è un tema caldo perché le squadre di Conte devono mantenere un altollo di intensità nei novanta minuti.