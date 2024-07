Leggeri sì superficiali mai Canino a teatro contro i tempi neri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) di Barbara Berti "La crisi di mezza età? Colpisce tutti, indistintamente. Ma le donne sono più preparate, hanno l’orologio biologico mentre gli uomini sono quelli più colpiti, hanno più difficoltà a risolvere i problemi. D’altronde non è un segreto: le donne sono più smart, gli uomini più basic". Parola di Fabio, attore, conduttore e autore per, radio e tv che sabato 3 agosto (ore 22) al Giardino Barsanti di Pietrasanta (Lucca), nell’ambito del Festival La Versiliana, va in scena con lo spettacolo Trovatene uno bravo scritto da Andrea Muzzi (sul palco con, ndr) e con la regia di Stefano Messina: una commedia divertente, dal ritmo comico incalzante che si interroga con leggerezza ed emotività sul senso della vita. Andare in terapia è spesso una montagna russa, imprevedibile e liberatoria.