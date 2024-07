Legge 104 articolo 3 comma 3 | guida alle agevolazioni per disabili gravi

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La normativa italiana individua due categorie di persone colpite datà nelladi riferimento: la104 del 1992.La prima categoria è quella deinon, di cui si occupa l’1: coloro che, a causa di una serie di compromissioni, hanno difficoltà nella piena ed effettiva partecipazionevarie attività della vita quotidiana.Discorso diverso invece per i, individuati all’3 della stessanumero 104/1992, come coloro che sono interessati da una compromissione, singola o plurima, in grado di ridurre l’autonomia personale, correlata all’età, oltre a rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.