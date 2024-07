Las Azules la recensione | femminismo in blu in una serie crime d’epoca

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La prima forza di polizia femminile messicana della storia è al centro di Las(Women in Blue), ildrama in lingua spagnola con protagonista Bárbara Mori, insieme a Ximena Sariñana, Natalia Téllez e Amorita Rasgado. In streaming su Apple TV+. Il concetto diè spesso fuorviante e viene mal interpretato senza prima cercare di capire qual è la reale angolazione o prospettiva (magari nuova) con cui viene raccontato o analizzato. In questa circostanza specifica, ovvero quello della nuovaApple TV+ Las(Women in Blue), dovremmo parlare forse più correttamente di un racconto di indipendenza femminile. Il contesto è relativo a quello del primo gruppo di donne poliziotte del Messico, realmente esistito negli anni Settanta e qui ovviamente romanzato.