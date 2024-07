La Consulta dei giovani arriva in Consiglio Verrà messa ai voti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un organismo che abbia come obiettivo quello di promuovere la partecipazione deialla vita amministrativa del paese. La Giunta di Cassolnovo, guidata dal rieletto sindaco Luigi Parolo, ha messo a punto il regolamento per laper ichediscusso e messo ainelcomunale di dopodomani. L’organismo, riservato a ragazzi tra i 18 e i 25 anni, sarà composto da cinque membri: tre indicati dalladelle associazioni e due nominati direttamente dai ragazzi. Alle riunioni parteciperà, senza diritto di voto, un volontario del servizio civile universale che si occupa di progetti in paese. La sede sarà in biblioteca: ciascun componente assumerà il ruolo di coordinatore per un anno, di raccordo con l’Amministrazione comunale. Le cariche saranno assegnate con un’assemblea preliminare.