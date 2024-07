Judo Olimpiadi 2024 | il tabellone degli italiani oggi 31 luglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Quest’la splendida Arena Champ de Mars ospiterà la quinta giornata delai Giochi Olimpici di Parigi, in cui vedremo in azione altre due categorie individuali: la -70 kg femminile e la -90 kg maschile. L’Italia, ancora alla ricerca della prima medaglia, proverà a sbloccarsi con Kim Polling e Christian Parlati, outsider di lusso in ottica podio. Missione estremamente complicata purtroppo per l’esperta italo-olandese quattro volte campionessa europea, che è incappata in un pessimo sorteggio da non testa di serie pescando subito una mina vagante pericolosa come la giovane portoghese Pina e a seguire eventualmente agli ottavi la formidabile croata numero 1 al mondo Barbara Matic. Più fattibile sulla carta la strada verso un possibile bronzo per Parlati, favorito nei primi due turni sia contro l’americano Jayne che con l’insidioso sud coreano Han Juyeop.