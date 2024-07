Il vizietto delle determine di fantasia Belloni | Nessun lavoro idraulico Soldi usati per il murales della Segre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) e Antonella Marchionni Non c’erarubinetto rotto da far aggiustare all’associazione Opera Maestra nell’"edificio comunale di via Nanterre" per il costo di 20mila euro. C’era da dipingere invece in fretta e furia ildedicato a Liliananella parete dell’istituto Benelli di proprietà comunale in comodato alla Provincia. Lo svela l’attuale presidente del Consiglio Enzo, nel 2020 assessore alla manutenzione: "Io dico la verità e solo quella: ho parlato col tecnico che ha firmato quella determina di spesa. Che io non conoscevo nemmeno fin quando non l’ho letto sul Carlino. Il funzionario mi ha detto chiaramente che ha scritto ’ manutenzione idraulica’ ma in realtà quei 20mila euro servivano per pagare il. Chi gli ha chiesto di fare così non me l’ha detto e io non lo so. Ma è certo che il rubinetto da riparare non c’entra niente".