Il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez è un cafone | arriva un’accusa contro Angelo Edoardo Galvani ecco i fatti

(Di mercoledì 31 luglio 2024)oggi ha un. Di recente, però, la showgirl argentina è stata ricoperta di critiche: cosa c’entra lui? I commenti sul profilo Instagram diriguardano proprio il: secondo alcuni sarebbe “un”, ma per quale motivo? Ripercorriamo ipartendo dal principio: il 34enne siciliano che oggi fa coppia con la showgirldopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni, che a sua volta era intervenuto in soccorso delladopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino. Oggisi godono le vacanze insieme e ormai sono usciti allo scoperto sia con le rispettive famiglie che con gli amici. Di recente, in, i due sono stati paparazzati a casa di Billy Berlusconi, il figlio di Paolo, fratello dell’ex Premier ormai defunto.