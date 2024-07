Il cinese Pan fa il nuovo record del mondo nei 100 stile libero

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Una prestazione irreale delZhanle Pan gli vale la medaglia d'oro nei 100ai Giochi di Parigi. Era la gara regina attesa da tutti, l'atleta asiatico la conquista facendo cadere anche il primodeldi questa edizione delle Olimpiadi: Pan tocca in 46"40 migliorando di 4 decimi netti (46"80) il primato all time che comunque gli apparteneva. Possono solo accontentarsi gli inseguitori: argento per l'australiano Kyle Chalmers (47"48), bronzo per il rumeno David Popovici (47"49).